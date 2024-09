Adolescente procura escola e denuncia maus-tratos e agressões do pai em Sidrolândia

Adolescente, de 13 anos, procurou a escola onde estuda para denunciar caso de tortura e maus-tratos que vinha sofrendo por parte do pai, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Ela recebia agressores, era xingada e obrigada a fazer tarefas domésticas.

Uma funcionária da escola detalhou que a vítima dizia que o pai a tratava de maneira agressiva, utilizando da violência verbal e física. Em outras oportunidades, ela era agredida com tapas no rosto, além de humilhações verbais.

Em meio a esses acontecimentos, ela era acordada pelo suspeito ainda pela madrugada, por volta das 4h30, para realizar faxina ou outros afazeres domésticos, conforme publicado pelo site Sidrolândia News.

Ela ainda apanhava com vara de goiabeira por não cumprir as ordens do pai. Ela se sentia abalada quando sofria palavrões, xingamentos e maus-tratos.

O caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia para apurar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também