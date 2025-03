Adolescente sofre descarga elÃ©trica em lava-jato e morre em Dourados

Adolescente, de 15 anos, que não teve a identificação divulgada, morreu na tarde deste sábado (15), após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um lava-jato em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Dourados News, a vítima estava lavando a calçada do estabelecimento, que é do primo dele, quando sofreu o incidente. Ele estava trabalhando no local há 8 meses.

Ainda conforme o site local, a vítima deu um grito após sofrer o choque e as pessoas presentes socorreram o adolescente, encaminhando-o para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados.

Após chegar na unidade de saúde, o garoto não resistiu ao ferimento e faleceu por volta das 15h.

As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

