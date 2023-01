Adolescente sofre tentativa de homicídio em Terenos

Um adolescente sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira (3) na cidade de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande. Ele foi baleado no tornozelo por um indivíduo desconhecido próximo a uma praça na cidade.

A vítima estava na companhia de alguns colegas logo após terem saído de uma tabacaria. Em determinado momento, segundo o portal Liga da Justiça, de Terenos, o suspeito estacionou o carro, um Fiat Uno e atirou algumas vezes contra o adolescente.

Ainda conforme o site, o suspeito trajava bermuda e camisa regata, ter estatura baixa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Terenos.

