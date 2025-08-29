Menu
Adolescente tem corpo incendiado e polícia investiga possível ataque de namorado em Dourados

O caso está sendo relacionado a uma possível tentativa de feminicídio

29 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Perícia esteve no localPerícia esteve no local   (Dourados News)

Adolescente, de 14 anos, teve o corpo incendiado durante a última quarta-feira (28) e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O caso está sendo investigado como um possível ataque do namorado, configurando uma tentativa de feminicídio.

A situação foi descoberta após uma solicitação chegar ao conhecimento do Corpo de Bombeiros para socorrer a menor, vítima de queimaduras.

Segundo o site Dourados News, a família suspeitou de uma ação por parte do namorado da adolescente. Na versão deles, ele teria pegado uma garrafa com álcool e derramou sobre o corpo da vítima, ateando fogo na sequência.

Ferida com as queimaduras, a jovem foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, onde permanece internada sob cuidados médicos.

A Polícia Científica foi acionada para o local e identificar potenciais indícios de crime e entender a dinâmica do incêndio.

O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

