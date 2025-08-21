Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Adolescente tenta apagar fogo com pano e sofre queimaduras de 1° grau em Corumbá

Chamas começaram na cozinha, em uma panela com óleo quente utilizada para fritura

21 agosto 2025 - 12h22Luiz Vinicius
Fogo atingiu alguns móveis da cozinhaFogo atingiu alguns móveis da cozinha   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Adolescente, de 15 anos, sofreu queimaduras de primeiro grau no final da tarde desta quarta-feira (20), ao tentar apagar as chamas na cozinha com um pano de prato. O caso aconteceu ua Geraldino Martins de Barros, no bairro Centro América, em Corumbá.

Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros apontam que as chamas começaram em uma panela com óleo quente utilizada para fritura.

A adolescente explicou que o óleo superaqueceu e provocou uma chama alta, atingindo o forro da residência e o armário da cozinha, e quando usou o pano de prato para tentar conter o fogo, ocorreu o inverso, alimentando mais as chamas.

Devido a essa ação, a garota sofreu queimaduras no braço e na perda direita. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o pronto-socorro.

Outra equipe permaneceu no local e retirou o material aquecido e realizou a ventilação do espaço.

Dicas do Corpo de Bombeiros:

O que fazer:

  • Mantenha a calma e desligue imediatamente o fogão.
  • Tampe a panela com uma tampa de metal para abafar as chamas.
  • Se necessário, utilize um pano úmido (não encharcado) para sufocar o fogo.
  • Afaste materiais inflamáveis da área.
  • Acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.

O que não fazer:

  • Nunca jogue água sobre o óleo em chamas – isso provoca uma reação explosiva, espalhando o fogo.
  • Não tente remover a panela do fogão durante o incêndio – há risco de queimaduras e propagação das chamas.

Prevenção:

  • Nunca deixe panelas sem vigilância no fogão.
  • Redobre a atenção ao manusear frituras.
  • Mantenha sempre tampas, panos úmidos e se possível extintores acessíveis na cozinha.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa -
Interior
Enteados que mataram idoso em Aquidauana são condenados a 45 anos de prisão
Delegacia de Polícia Civil de Inocência
Interior
Trio é preso por torturar e cortar orelha de rapaz em Inocência
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE suspende licitação de R$ 11 milhões para compra de combustíveis em Aral Moreira
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Interior
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Faca e aparelho de choque elétrico usado pela filha
Interior
'Vai conhecer Jesus': Filha tenta matar a mãe com choque e facada no peito em MS
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
Denúncia suspende licitação de R$ 58 milhões para iluminação pública em Dourados
Documentos -
Interior
MPF apura denúncia sobre falta de emissão de Declaração de Nascido Vivo em Corumbá
Delegacia de Mundo Novo
Interior
Cidade de Mundo Novo ganha Sala Lilás, a 51ª em Mato Grosso do Sul
Local onde trabalhadores morreram
Interior
Trabalhadores morrem soterrados em construção de silo em Dourados
Reprodução -
Interior
Justiça mantém prisão de motorista envolvido em acidente fatal em Rio Brilhante

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul