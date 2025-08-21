Adolescente tenta apagar fogo com pano e sofre queimaduras de 1° grau em Corumbá

Adolescente, de 15 anos, sofreu queimaduras de primeiro grau no final da tarde desta quarta-feira (20), ao tentar apagar as chamas na cozinha com um pano de prato. O caso aconteceu ua Geraldino Martins de Barros, no bairro Centro América, em Corumbá.

Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros apontam que as chamas começaram em uma panela com óleo quente utilizada para fritura.

A adolescente explicou que o óleo superaqueceu e provocou uma chama alta, atingindo o forro da residência e o armário da cozinha, e quando usou o pano de prato para tentar conter o fogo, ocorreu o inverso, alimentando mais as chamas.

Devido a essa ação, a garota sofreu queimaduras no braço e na perda direita. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o pronto-socorro.

Outra equipe permaneceu no local e retirou o material aquecido e realizou a ventilação do espaço.

Dicas do Corpo de Bombeiros:

O que fazer:

Mantenha a calma e desligue imediatamente o fogão.

Tampe a panela com uma tampa de metal para abafar as chamas.

Se necessário, utilize um pano úmido (não encharcado) para sufocar o fogo.

Afaste materiais inflamáveis da área.

Acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.

O que não fazer:

Nunca jogue água sobre o óleo em chamas – isso provoca uma reação explosiva, espalhando o fogo.

Não tente remover a panela do fogão durante o incêndio – há risco de queimaduras e propagação das chamas.

Prevenção:

Nunca deixe panelas sem vigilância no fogão.

Redobre a atenção ao manusear frituras.

Mantenha sempre tampas, panos úmidos e se possível extintores acessíveis na cozinha.

