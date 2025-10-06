Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS

Bebidas foram compradas em uma conveniência e frascos apreendidos pela Polícia Militar

06 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Bebidas foram apreendidasBebidas foram apreendidas   (Jornal Alerta Dourados)

Duas adolescentes, de 15 e 17 anos, precisaram ser internadas em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após passarem mal ao ingerirem vodka com energético, o conhecido 'kit'.

A suspeita, no entanto, é por intoxicação por metanol, deixando uma das garotas em coma.

Segundo o portal Jornal Alerta Dourados, as bebidas foram compradas em uma conveniência no Jardim Canaã e consumida durante uma festa de aniversário, na rua Jaime Moreira.

Ainda conforme o site, logo após uma das vítimas ter desmaiado na festa, as pessoas jogaram a bebida fora e entregaram as garrafas para a Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, mas ninguém foi preso.

O Ministério da Saúde já contabiliza 209 suspeitas de intoxicação por metanol no país, com 13 mortes em investigação, e enviou 60 ampolas do antídoto a Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
TCE multa prefeita de Água Clara por falhas no transporte escolar
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE isenta ex-presidente da Câmara de Selvíria de devolver mais de R$ 100 mil
Condutor foi perseguido pela polícia
Interior
JD1TV: Motorista foge após quase atropelar equipe da PM e ameaçar ex-mulher em MS
Réu em alta velocidade segundos antes do acidente -
Interior
Acusado de matar mulher em acidente enfrenta júri popular em Nova Alvorada do Sul
Confronto aconteceu em uma residência
Interior
De tornozeleira, homem confronta a PM e morre em troca de tiros em Itaporã
O flagra foi feito na manhã de hoje
Interior
Aumizade! Caramelo aguarda dono por horas em porta de delegacia de MS
Militares do Choque auxiliaram na operação em Sidrolândia
Interior
Grupo fraudava licitações em Miranda há 5 anos usando 'empresas fantasmas'
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE impede prefeitura de Eldorado de restringir empresas em licitação de R$ 1,1 milhão
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
TCE determina apuração de gratificações irregulares na Câmara de Rio Brilhante
Batalhão de Choque presta apoio na operação
Interior
Gaeco volta às ruas de MS e dono de papelaria é alvo em Sidrolândia

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho