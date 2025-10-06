Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS

Duas adolescentes, de 15 e 17 anos, precisaram ser internadas em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após passarem mal ao ingerirem vodka com energético, o conhecido 'kit'.

A suspeita, no entanto, é por intoxicação por metanol, deixando uma das garotas em coma.

Segundo o portal Jornal Alerta Dourados, as bebidas foram compradas em uma conveniência no Jardim Canaã e consumida durante uma festa de aniversário, na rua Jaime Moreira.

Ainda conforme o site, logo após uma das vítimas ter desmaiado na festa, as pessoas jogaram a bebida fora e entregaram as garrafas para a Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, mas ninguém foi preso.

O Ministério da Saúde já contabiliza 209 suspeitas de intoxicação por metanol no país, com 13 mortes em investigação, e enviou 60 ampolas do antídoto a Mato Grosso do Sul.

