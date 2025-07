Aeródromo de Aquidauana passará por obras para 'ampliar a segurança'

O aeródromo de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande, deverá passar por obras estruturais para ampliar a segurança e adequar o local às exigências da aviação civil.

Essa reforma promoverá melhorias que impactam diretamente a operação de voos e o transporte aéreo na região.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) publicou nesta semana o aviso de abertura da licitação, com valor estimado de R$ 1.854.756,09.

Segundo o edital, a sessão pública para a abertura das propostas ocorrerá no dia 17 de julho de 2025.

A implantação da cerca operacional faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado para aprimorar a infraestrutura de mobilidade e logística nos municípios, com foco no desenvolvimento regional, segurança e eficiência do transporte.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também