Aeroporto de Bonito é palco de treinamento militar com aviões dos EUA

O Aeroporto de Bonito, a 210 quilômetros de Campo Grande, será palco para um treinamento que simula conflitos irregulares. A ação é coordenada pela FAB (Força Aérea Brasileira) que deve contar com países parceiros, como o Estados Unidos, que enviaram aviões justamente para a simulação, que não deve prejudicar os voos comerciais.

Os exercícios acontecem entre os dias 21 e 23 de agosto. A escolha pelo aeródromo se deve à infraestrutura de padrões mundiais, que atende rigorosamente aos requisitos militares.

As atividades serão realizadas em dois blocos diários, sempre das 10h às 16h e das 18h às 00h. Nesses horários, os militares farão treinamentos de transporte de pessoal entre helicópteros e aviões. Eventualmente, o aeroporto poderá ser utilizado até o dia 1º de setembro, em caso de impossibilidade de outra pista próxima em receber as aeronaves.

As atividades militares em Bonito fazem parte do Exercício Conjunto (EXCON) Tápio 2023, considerado o maior treinamento de guerra irregular da América Latina. A atividade, que envolve também a Guarda Aérea Nacional do Estado de Nova Iorque, iniciou-se em 14 de agosto e segue até 1º de setembro, tendo a Base Aérea de Campo Grande (BACG) como ponto focal.

Conforme a FAB, o exercício conjunto é focado em treinar as capacidades das Forças Armadas operando em um cenário de guerra irregular.

Neste ano, cerca de 700 militares da FAB, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e países parceiros estão envolvidos nas atividades. Além dos Estados Unidos, a Alemanha tem representantes na operação. Durante o treinamento, serão empregadas em torno de 30 aeronaves, incluindo caças A-29 Super Tucano e A1-M, helicópteros H-60 Black Hawk e H-36 Caracal e os vetores E-99 e R-99.

