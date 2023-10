Agente de saúde morre em acidente com ônibus na MS-162 em Sidrolândia

O agente de saúde Luiz Fernando Fiúza Vieira, de 20 anos, morreu atropelado por um ônibus no final da tarde desta segunda-feira (30), na MS-162, no trecho vicinal da estrada que dá acesso à Usina Santa Olinda, na região do distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme os sites locais, Fiúza estava pilotando uma motocicleta e por motivos a serem esclarecidos, acabou sofrendo o acidente com o ônibus e foi arrastado por cerca de 20 metros.

Uma ambulância do distrito e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram a vítima e a encaminharam para o Hospital Elmiria Silvério Barbosa, mas diante dos ferimentos, o agente de saúde não resistiu e faleceu por volta das 17h.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local para dar continuidade aos trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também