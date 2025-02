Agesul atende emergência na MS-195

O tombamento de um caminhão precisou de socorro por parte de equipes da Agesul, na MS-195, na região do rio Nabileque, no Pantanal sul-mato-grossense, neste sábado (1°). A ponte que seria utilizada para a travessia ainda não foi reconstruída após ser queimada.

O episódio aconteceu há alguns meses em decorrência das fortes queimadas que atingiram diversas áreas do Pantanal.

Informações repassadas para a reportagem do JD1 Notícias apontam que as equipes da Agesul estiveram no local e conseguiram destombar o caminhão e retirou a carreta que estava atolada na região.

Ainda há a expectativa, que caso não chova na região nos próximos dias, a segunda-feira será utilizada para cascalhar o trajeto de 200 metros de chão batido. A Agesul ainda informou que está buscando uma empresa para fazer a reconstrução da ponte.

