Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Agredida, mulher é arrastada pelos cabelos pelo ex até a rua em São Gabriel do Oeste

Violência teria acontecido após uma discussão entre ambos motivada pelo ciúme do suspeito

13 outubro 2025 - 14h43Luiz Vinicius
Base da Polícia Militar em São Gabriel do OesteBase da Polícia Militar em São Gabriel do Oeste   (Divulgação/via Idest)

Mulher, de 22 anos, denunciou o ex-companheiro, de 22 anos, após ser agredida e arrastada pelos cabelos até uma via pública de São Gabriel do Oeste - a 137 quilômetros de Campo Grande. O episódio de violência foi registrado durante a madrugada deste domingo, dia 12 de outubro.

A violência aconteceu após uma discussão que ambos tiveram. O suspeito iniciou a situação motivado por ciúmes - eles tiveram um relacionamento que durou cerca de três anos.

Segundo o site Idest, a vítima passou a ser agredida com socos e chutes. O agressor, não satisfeito, passou a arrastá-la pelos cabelos até a via pública, na região central da cidade.

A mulher conseguiu se desvencilhar e tentou chamar a Polícia Militar, mas o suspeito tomou o celular dela e quebrou, fugindo na sequência.

Ainda conforme o site, a mulher foi levada para o Hospital Municipal para exames de corpo de delito e posteriormente foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde manifestou o desejo de contar com medidas protetivas de urgência.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caps de Corumbá
Interior
Influenciadores acusados de ridicularizar CAPS se defendem "liberdade de expressão"
Divulgação /
Polícia
PM desarticula bar com máquinas caça-níquel em Nova Alvorada do Sul
Policial do GAECO -
Interior
STJ nega liberdade a investigado na "Operação Grilagem de Papel" em Coxim
Maria Otacília foi morta a facadas
Interior
Mulher é morta com dois golpes de faca no peito em Naviraí
Parte da área devastada -
Interior
Empresa é multada em quase R$ 4 milhões por incêndio que devastou 2,3 mil hectares em Coxim
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
Caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9
Trânsito
Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí
Suspeito foi flagrado carregando vítima
Interior
Polícia prende suspeito de matar brutalmente morador de rua em Três Lagoas
Vítima chegou a ser resgatada, mas morreu no hospital
Interior
Homem de 45 anos é assassinado com tiro na cabeça em Ivinhema
Jocimar faleceu a caminho do hospital
Interior
Motociclista morre a caminho do hospital após atropelar cachorro em Rio Brilhante

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado