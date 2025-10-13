Agredida, mulher é arrastada pelos cabelos pelo ex até a rua em São Gabriel do Oeste

Mulher, de 22 anos, denunciou o ex-companheiro, de 22 anos, após ser agredida e arrastada pelos cabelos até uma via pública de São Gabriel do Oeste - a 137 quilômetros de Campo Grande. O episódio de violência foi registrado durante a madrugada deste domingo, dia 12 de outubro.

A violência aconteceu após uma discussão que ambos tiveram. O suspeito iniciou a situação motivado por ciúmes - eles tiveram um relacionamento que durou cerca de três anos.

Segundo o site Idest, a vítima passou a ser agredida com socos e chutes. O agressor, não satisfeito, passou a arrastá-la pelos cabelos até a via pública, na região central da cidade.

A mulher conseguiu se desvencilhar e tentou chamar a Polícia Militar, mas o suspeito tomou o celular dela e quebrou, fugindo na sequência.

Ainda conforme o site, a mulher foi levada para o Hospital Municipal para exames de corpo de delito e posteriormente foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde manifestou o desejo de contar com medidas protetivas de urgência.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.

