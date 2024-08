'Agrepev Perto de Você' acontecerá em Coxim no fim de agosto

A 'Agrepev Preto de Você' se expande para a região norte no fim de agosto, quando a quinta reunião da segunda edição do programa que levará novos conhecimentos a Coxim, nos dias 28 e 29 de agosto.

Na oportunidade, reunir-se-ão servidores públicos estaduais das áreas de Recursos Humanos e de Gestão de pessoas, lotados nos municípios Coxim, Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Figueirão, Paraiso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Como em reuniões anteriores, os participantes terão oportunidade de aprimorar conhecimentos a respeito de temas relativo às Regras de Concessão de Benefícios Previdenciários, Previdência Complementar, Perícia Médica, Educação Financeira e Sistema Gestão de Previdenciária.

Embora o evento tenha como público alvo os servidores atuante nas áreas de recursos humanos e gestão de pessoas, a participação está aberta a todos quantos se interessarem, bastando para isso se inscrever por meio do site da Escolagov (https://www.escolagov.ms.gov.br).

Em Coxim, o encontro será realizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, situada na avenida Marcio Lima Nantes.

De acordo com a programação, o evento terá duração de dois dias, com abertura prevista para as 8 horas da quinta-feira (dia 28) e reuniões com palestras até as 17h30 daquele dia. Na sexta-feira (dia 29), as atividades terão início às 7h30 se prolongando até às 16 horas.

