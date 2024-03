Água Clara ganha recursos para investir em obras, aeródromo e hospital

A prefeita de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, acompanhada de secretários municipais e vereadores, se reuniu nesta quarta-feira (6) com o governador Eduardo Riedel para discutir novos investimentos para o município.

Os investimentos serão direcionados a pavimentação asfáltica nos bairros Jardim das Palmeiras, Portal do Mangaba e Jardim Morumbi, além de recursos que serão alocados para o hospital municipal e aeródromo.

Esses recursos são esseciais para a cidade já que o capital privado também vem aportando investimentos em empreendimentos fabris, gerando emprego e renda.

"Estamos aqui com o nosso time do Executivo para definir com vocês as prioridades para Água Clara. Vamos iniciar um novo ciclo de investimentos para os próximos anos, antecipando o crescimento do município e atuando em todas as áreas", salientou o governador Riedel.

A prefeita Gerolina, junto com sua equipe e vereradores, agradeceu o apoio do Governo do Estado e destacou que a estação de tratamento de esgoto que está sendo construída vai garantir melhor qualidade de vida para as pessoas, além do asfalto na frente das casas.

A reunião também contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), dos deputados estaduais Mara Caseiro, Paulo Corrêa, Márcio Fernandes e Renato Câmara.

