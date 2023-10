Alegando que enteada era 'sua mulher', padrasto é preso por estupro em Ponta Porã

Durante a madrugada deste domingo (8), um homem, de 58 anos, foi preso pela Polícia Militar por estuprar a sua própria enteada, de 14 anos, na cidade de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a menina saiu de casa na madrugada, mas retornou na companhia de um amigo. Com a chegada da Polícia Militar, a adolescente se apresentou chorando e explicou que estava com medo de ser abusada pelo padrasto.

Aos militares, ela disse que o homem a trata como "sua mulher" e não como enteada, sendo constantemente insultada por ele, segundo noticiado pelo site Ponta Porã News.

A situação já estaria acontecendo por muito tempo e a vítima ressaltou que em diversas situações, o suspeito entrava em seu quarto, passando a mão em seu corpo e nas partes íntimas, tentando até mesmo ter relações sexuais com ela.

Ainda de acordo com o site, ela explicou que saiu de casa para buscar ajuda e retornou na companhia do melhor amigo.

O caso foi registrado e está sob investigação na Polícia Civil.

