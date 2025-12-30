Aluno da Pestalozzi morre durante incêndio em residência em Ribas do Rio Pardo

Bruno de Souza Mariano, aluno da Escola Clínica Pestalozzi, morreu durante um incêndio ocorrido nesta terça-feira, dia 30, na própria residência em que morava, no bairro Jardim das Palmeiras, em Ribas do Rio Pardo.

A informação foi confirmada por familiares a sites locais, mas as causas que levaram ao ocorrido ainda é uma incógnita e será investigada pelas autoridades.

Segundo sites locais, Bruno era conhecido em bairros próximos e recebia acompanhamento da Pestalozzi.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para levantar informações sobre o caso e esclarecer o que resultou no incêndio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também