Aluno da Pestalozzi morre durante incêndio em residência em Ribas do Rio Pardo

Bruno de Souza Mariano, aluno da Escola Clínica Pestalozzi, morreu durante um incêndio ocorrido nesta terça-feira, dia 30, na própria residência em que morava, no bairro Jardim das Palmeiras, em Ribas do Rio Pardo.
A informação foi confirmada por familiares a sites locais, mas as causas que levaram ao ocorrido ainda é uma incógnita e será investigada pelas autoridades.
Segundo sites locais, Bruno era conhecido em bairros próximos e recebia acompanhamento da Pestalozzi.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para levantar informações sobre o caso e esclarecer o que resultou no incêndio.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Justiça penhora aposentadoria de ex-prefeito de Juti condenado por improbidade
Interior
Peão é socorrido após levar coice de cavalo em fazenda em Aquidauana
Interior
Agiota colombiano é encontrado morto no Rio Paraná, em Três Lagoas
Interior
Criança morre durante passeio turístico em Bonito
Interior
VÍDEO: Veja o momento em que assaltante leva todo dinheiro de posto em Ivinhema
Interior
Homem que tentava encontro e mandava 'nudes' para criança é preso no interior de MS
Interior
Dourados chega aos 90 anos e se torna referência nacional na universalização do saneamento
Interior
Hospital Regional de Dourados é inaugurado com primeira cirurgia realizada
Interior
Polícia apreende 390 quilos de maconha em Aral Moreira
Interior