Amambai ganha mais R$ 11 milhões para construção de contorno viário

O Governo de Mato Grosso do Sul formalizou o repasse de mais de R$ 11 milhões para Amambai para viabilizar a construção do contorno viário da cidade, obra estratégica vinculada à Rota Bioceânica. O convênio, firmado por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta semana.

Os recursos serão transferidos em quatro parcelas ao longo de 18 meses, conforme plano de trabalho e cronograma. A assinatura ocorreu durante reunião do programa MS Ativo, no último dia 27 de junho, com a presença do governador Eduardo Riedel e do prefeito Sérgio Barbosa.

Com investimento total de US$ 7.067.400,00, o projeto conta com aporte de US$ 5,1 milhões do Focem (Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul), em recursos não reembolsáveis. A contrapartida estadual de US$ 1.967.400,00 garante a complementação do orçamento.

A obra vai desviar o tráfego pesado do centro urbano de Amambai, melhorando a mobilidade local e fortalecendo a logística entre Brasil e Paraguai. Também representa um avanço nas ações de integração do Mercosul.

O projeto foi o primeiro do Brasil aprovado pelo Focem em mais de uma década, após seleção nacional coordenada pelo Ministério do Planejamento. Das dezenas de propostas analisadas, apenas oito foram escolhidas, com base em critérios como IDH das regiões atendidas, impacto social e integração física com países vizinhos.

