Ambulância de Ponta Porã capota com pacientes no Paraná

Uma ambulância de Ponta Porã com pacientes capotou na noite desta quarta-feira (13), enquanto seguia para Cascavel, no interior do Paraná.

Um homem de 66 anos sofreu um corte contuso em crânio e uma mulher de 49 anos sofreu contusão na face durante o acidente.

Segundo site Fronteira em Foco, o motorista saiu ileso. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em uma unidade de saúde na cidade paranaense.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve presente no local para atender os pacientes e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve cuidando da ocorrência.

Não há informações sobre o que levou a ambulância capotar.

