Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Ambulância que levaria paciente de Bonito a Campo Grande pega fogo em hospital

Enfermeiro conseguiu retirar a vítima a tempo, antes do veículo ser completamente destruído pelas chamas

11 agosto 2025 - 09h22Luiz Vinicius     atualizado em 11/08/2025 às 10h23
Caso aconteceu no estacionamento do hospital da cidade de BonitoCaso aconteceu no estacionamento do hospital da cidade de Bonito   (Reprodução/O Pantaneiro)

Ambulância que levaria um paciente de Bonito para Campo Grande, na noite deste domingo (10), ficou completamente destruída após ser tomada pelas chamas de um incêndio no estacionamento do Hospital Municipal da cidade interiorana.

O caso aconteceu no estacionamento da unidade hospitalar, já que a viatura estava preparada para realizar o transporte da vítima, que seria realizado no modo sistema vaga zero, ou seja, caso de urgência.

Segundo o site O Pantaneiro, o enfermeiro e o paciente já estavam na ambulância quando sentiram um forte cheiro de queimado.

Foi nesse momento que o enfermeiro decidiu retirar o paciente e instantes depois, as chamas começaram a tomar conta da ambulância. O fogo se alastrou rapidamente e o veículo ficou completamente destruído.

Outra ambulância ficou responsável por levar o paciente até Campo Grande.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados
Veículo ficou completamente destruído no acidente
Interior
Acidente com carreta deixa carro destruído e uma pessoa morre em rodovia de MS
Mariza caiu no local indicato pela foto
Interior
Mulher é encontrada morta em cachoeira em distrito de Cassilândia
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Interior
Operação Tromper: condenações ultrapassam 100 anos de prisão; veja detalhes
Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Letícia foi atropelada pelo próprio companheiro
Interior
Feminicídio em MS: Homem é preso por atropelar e matar a companheira
Ônibus escolar é destruído por incêndio na MS-178
Interior
Ônibus escolar é destruído por incêndio na MS-178
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Carro ficou capotado
Interior
Motorista morre preso às ferragens após capotar Ecosport em Aquidauana
Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'