Ambulância que levaria paciente de Bonito a Campo Grande pega fogo em hospital

Ambulância que levaria um paciente de Bonito para Campo Grande, na noite deste domingo (10), ficou completamente destruída após ser tomada pelas chamas de um incêndio no estacionamento do Hospital Municipal da cidade interiorana.
O caso aconteceu no estacionamento da unidade hospitalar, já que a viatura estava preparada para realizar o transporte da vítima, que seria realizado no modo sistema vaga zero, ou seja, caso de urgência.
Segundo o site O Pantaneiro, o enfermeiro e o paciente já estavam na ambulância quando sentiram um forte cheiro de queimado.
Foi nesse momento que o enfermeiro decidiu retirar o paciente e instantes depois, as chamas começaram a tomar conta da ambulância. O fogo se alastrou rapidamente e o veículo ficou completamente destruído.
Outra ambulância ficou responsável por levar o paciente até Campo Grande.
