Ameaçada de extinção, arara-canindé é resgatada com asa quebrada em MS

Uma arara-canindé foi resgatada com uma asa quebrada pela Polícia Militar, no último sábado (10), no município de Sonora, a 361 km de Campo Grande.

Após receber diversos chamados de moradores, a guarnição encontrou o animal ferido em cima de um padrão de energia elétrica, na Rua das Jabuticabas.

Com ajuda de um médico veterinário, os policiais usaram um lençol e uma escada para capturar o animal e a colocou em uma gaiola improvisada: uma caixa de transporte para cachorros.

Após o resgate, a arara foi levada para receber cuidados da Polícia Militar Ambiental de Coxim (MS).

Espécie

A arara-canindé tem a plumagem com cores semelhantes a da bandeira do Brasil. A ave, que também é conhecida como arara-de-barriga-amarela ou simplesmente arara-amarela, está ameaçada de extinção.

Uma das razões é o fato dela se deslocar a grandes distâncias durante o dia, entre os locais de descanso e de alimentação e ser, por isso, considerada uma presa fácil.

A arara-canindé costuma fazer seus ninhos em buracos no tronco, onde põem seus ovos. Os filhotes permanecem no ninho até a décima terceira semana, período no qual são alimentados pelos pais que regurgitam o alimento em seus bicos.

