Anhanduí recebe prédio da Guarda Municipal revitalizado

No sábado (02), a população de Anhanduí, distante aproximadamente 60 quilômetros de Campo Grande, foi contemplada com a nova base revitalizada da Guarda Civil Metropolitana. A partir de agora, a GCM pode atender ao longo das 24 horas, com equipes em escala, mantendo em 100% do tempo a presença de operadores de segurança.

Atualmente, o efetivo da GCM no distrito de Anhanduí faz o patrulhamento preventivo dos logradouros e locais públicos, como a subprefeitura a UBS, além de três escolas rurais. Agora, os 12 servidores que fazem a segurança do distrito, contam com uma base própria e revitalizada.

Para o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, a nova base é uma grande conquista. “Os servidores que atuam nessa guarnição merecem muito pelo bom trabalho que eles fazem”, afirmou.

Para o subprefeito de Anhanduí, Francisco Eduardo Galvão, a instalação da base da Guarda Civil Metropolitana é só o começo das melhorias que o distrito recebe. Pois a atual gestão tem feito de tudo para dar mais qualidade de vida para a população. “Anhanduí tem visto a diferença nesse último ano, quando percebemos que a prefeitura está sempre lembrando de nós e fazendo o possível e impossível para nos atender”, disse.



Deixe seu Comentário

Leia Também