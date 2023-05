Anta com 270 quilos é resgatada após ser atropelada em rodovia de Bonito

No final da tarde desta quinta-feira (4), uma anta ferida e que pesava 270 quilos, foi resgatada nas margens da MS-382, em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande.

O resgate foi feito equipes da Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e biólogos do Raras (Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres). O animal não conseguia se levantar, pois havia sido atropelado.

Conforme o divulgado pela PMA, o animal possuía vários ferimentos por conta do atropelamento e tinha dificuldades em sua locomoção. O veículo envolvido no acidente não foi localizado.

A anta, um macho adulto, recebeu os primeiros atendimentos pelo médico veterinário no local e foi resgatada, sendo encaminhada para o Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres.

