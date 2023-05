Ao nadar em 'piscinão', adolescente morre afogado em Três Lagoas

Leandro Giovanni Pereira Martins, de 14 anos, morreu afogado durante a tarde de sábado (13) após tentar nadar no 'piscinão' da Segunda Lagoa, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima só foi encontrado pela manhã deste domingo (14).

Segundo informações do site Rádio Caçula, o adolescente estava tomando banho e nadando com outros três adolescentes, quando desapareceu nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelas outras pessoas e as buscas iniciaram rapidamente, porém, no final da tarde, por volta das 17h, as buscas tiveram que ser interrompidas.

Ainda conforme o site, os militares retornaram as buscas na manhã de hoje e por volta das 7h10, o corpo de Leandro foi encontrado.

