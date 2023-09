Mulher é presa em Nova Andradina ao tentar furtar supermercado

Na noite de ontem (31), uma mulher identificada como Silmara, de 40 anos, foi presa suspeita de tentar furtar um supermercado em Nova Andradina.

De acordo com informações do site Jornal da Nova, a suspeita entrou no estabelecimento comercial, fez compras e no momento do pagamento, tentou passar o cartão de alimentação, em nome de outra pessoa, mas a ação não deu certo, momento em que ela deixou os produtos no caixa e tentou sair do comércio.

O proprietário do mercado estava monitorando a mulher pelas câmeras de segurança, e percebeu que ela colocou vários produtos na bolsa, momento em que a suposta cliente foi abordada e encaminhada para o escritório.

Nesse momento, asuspeita devolveu a mercadoria e disse que seria usuária de crack, e que as mercadorias seriam para trocar por drogas.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a mulher até a Delegacia de Polícia Civil, onde ela foi presa em flagrante.

