Apelidado de "cafofo das sucuris", fotógrafo compartilha descoberta inusitada

Acostumado a viver em natureza e registrar a fauna, o fotógrafo Eduardo Alves se surpreendeu ao descobrir o “cafofo” de uma sucuri gigante, em Bonito, a 296 quilômetros de Campo Grande. O encontro foi filmado com drone e mostra a serpente camuflada em meio a vegetação.

"Caraca, é a maior sucuri do mundo", exclamou o fotógrafo. A cobra, que parece ter, aproximadamente, 6 metros de comprimento, aparece camuflada em meio a folhas e a vegetação nativa. O registro foi compartilhado nas redes sociais e já conta mais de 5 milhões de visualizações.

Eduardo conta que estava em um passeio de trilha, quando avistou a sucuri e conseguiu realizar os registros com drone. O fotógrafo destacou que não se aproximou em respeito ao animal.

“Nunca houve nenhum ataque em nossa região e não fazemos parte do cardápio deste magnífico animal. Como eu moro em Bonito é normal por aqui ver animais como macacos, tamanduás, algumas espécies de cobras", finalizou. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também