Após ameaçar cidadão, homem morre em confronto com a PM em Ribas do Rio Pardo

Homem, que não teve a identificação divulgada, mas com passagens criminais, morreu em confronto com a Polícia Militar durante a noite desta quinta-feira (7), em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava armado com uma faca e teria partido para cima dos policiais, na tentativa de atingi-los, mas foi neutralizado com os tiros.

Os próprios militares prestaram socorro para o suspeito, mas ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

Segundo o portal Ribas Ordinário, antes de confrontar os policiais, o homem havia ameaçado um popular de morte no cruzamento das ruas Maria Áurea Dal Belo Cazatti com Sebastião Pereira da Silva.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

Ainda conforme o portal local, o homem tinha passagens por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

