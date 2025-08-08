Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Após ameaçar cidadão, homem morre em confronto com a PM em Ribas do Rio Pardo

Ele estava armado com uma faca e foi para cima dos militares

08 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius     atualizado em 08/08/2025 às 06h53
Local onde ocorreu o confrontoLocal onde ocorreu o confronto   (Ribas Ordinário)

Homem, que não teve a identificação divulgada, mas com passagens criminais, morreu em confronto com a Polícia Militar durante a noite desta quinta-feira (7), em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava armado com uma faca e teria partido para cima dos policiais, na tentativa de atingi-los, mas foi neutralizado com os tiros.

Os próprios militares prestaram socorro para o suspeito, mas ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

Segundo o portal Ribas Ordinário, antes de confrontar os policiais, o homem havia ameaçado um popular de morte no cruzamento das ruas Maria Áurea Dal Belo Cazatti com Sebastião Pereira da Silva.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

Ainda conforme o portal local, o homem tinha passagens por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Carro ficou capotado
Interior
Motorista morre preso às ferragens após capotar Ecosport em Aquidauana
Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Compra de pick-up em Antônio João vira alvo de investigação do MPMS
Pedestre morreu atropelado | Imagem ilustrativa
Interior
Idoso corre para atravessar BR-163, mas é atropelado e morre em Bandeirantes
Indígena foi preso na aldeia
Interior
Líder indígena é preso por estuprar crianças e até familiares em aldeia de Ponta Porã
Foto:
Interior
MP fiscaliza se atrativos de Bonito cumprem exigências legais de acessibilidade
Local onde houve o embate entre homem e felino
Interior
Onça-pintada ataca cachorro e tutor se fere ao tentar defendê-lo em Corumbá
Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
Serviços de saúde destinados a indígenas em Corumbá passam por fiscalização do MPF
Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul -
Saúde
MPF fixa prazo para que DSEI garanta atendimento de saúde à população indígena de Jardim

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande