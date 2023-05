Após ameaça de morte, homem estupra mulher em área rural de Dourados

Uma mulher, de 32 anos, foi estuprada e ameaçada de morte por um homem, de 52 anos, em uma área rural de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele foi preso e teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia durante a segunda-feira (22).

Segundo informações do site Dourados News, a mulher relatou em depoimento para a polícia que estava na casa de sua mãe nas proximidades da Avenida Guaicurus, quando o acusado obrigou a mulher a entrar no seu carro, com ameaças e apontando uma arma de fogo para ela.

Ainda em seu relato, a vítima disse que foi levada para uma área rural às margens da Avenida Guaicurus, onde teria ocorrido o estupro. No dia do crime, a Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito, efetuando a prisão dele.

Quando interrogado, o homem afirmou que estar surpreso com a denúncia, pois teria mantida relações sexuais com a mulher com o consentimento dela.

No carro do acusado foi encontrada uma peça de roupa íntima, mas a arma relatada pela mulher, não foi localizada.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

