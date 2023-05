Após bater em árvore, motociclista fica inconsciente e é socorrido em Corumbá

Após bater contra uma árvore na Avenida Santa Cruz, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, um motociclista, de 19 anos, foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa. O acidente aconteceu no final da manhã de quarta-feira (24).

Segundo informações do site Diário Corumbaense, a vítima teria perdido o controle da direção e atingido a árvore na via, que fica atrás da Rodoviária Intermunicipal da cidade.

O Corpo de Bombeiros constatou que o jovem tinha um ferimento no braço esquerdo e não respondia a estímulos.

Realizando os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal. Porém, de acordo com o site, pouco depois ele foi transferido para a CTI da Santa Casa.

Até o momento, não há novas informações a respeito do estado de saúde do rapaz.

