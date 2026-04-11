Após bater em moto e fugir, motorista capota Fiat Palio e acaba detido em Coxim

Uma tentativa de fugir da responsabilidade após um acidente terminou em capotamento e prisão na noite desta sexta-feira (10), no município de Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações divulgadas pelo site Edição MS, o condutor de um Fiat Palio acabou ferido após perder o controle do veículo e capotar durante a fuga de um acidente que ele mesmo teria provocado minutos antes.

Testemunhas relataram que a primeira colisão ocorreu na avenida Virgínia Ferreira, quando o motorista atingiu uma motocicleta que trafegava pela via. Após o impacto, em vez de prestar socorro — obrigação prevista no Código de Trânsito Brasileiro — o condutor acelerou e fugiu do local.

Durante a tentativa de escapar, o motorista seguiu por alguns metros pela principal avenida da cidade e entrou na avenida Presidente Costa e Silva. Ao se aproximar da Praça Poliesportiva, ele perdeu o controle da direção, capotou o carro e só parou após colidir contra uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o atendimento às vítimas. O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura com ferimentos considerados leves.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. Dentro do veículo, os policiais passaram a buscar indícios que possam explicar a conduta do motorista, como possíveis sinais de embriaguez ou presença de substâncias ilícitas. A suspeita inicial é de que ele estivesse alcoolizado.

O condutor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder pelos crimes de omissão de socorro, direção perigosa e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O carro ficou parcialmente destruído e precisou ser removido por guincho.

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