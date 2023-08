Após bebedeira, homem é morto com golpes de canivete por 'amigo' em Corumbá

Genaldo Carvalho dos Santos, de 47 anos, foi assassinado com golpes de canivete na madrugada desta quinta-feira (3), em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, de 58 anos, foi preso em flagrante em frente a sua residência com o canivete e o short cheio de sangue.

Conforme noticiado pelo site Diário Corumbaense, uma testemunha relatou que cuidado da vítima e ao chegar na residência, encontrou Genaldo todo ensanguentado, com perfurações no peito e no rosto, não apresentando sinais vitais.

Inicialmente, foram visualizadas ao menos três perfurações no tórax e uma próxima ao olho esquerdo, além de vários hematomas que a vítima possuía no rosto. A testemunha havia relatado que o suspeito de ter cometido o crime seria o mesmo que estava bebendo com Genaldo na noite anterior.

A Polícia Militar ao coletar todas as informações, realizou diligências no intuito de localizar o suspeito e o encontrou na rua João Afonso com a Frei Mariano. Quando abordado e questionado, o suspeito confessou que golpeou a vítima durante uma bebedeira.

Ele explicou que houve um desentendimento entre eles, quando usou o canivete para atingir Genaldo, por volta das 2h da madrugada. A polícia ainda visualizou as vestimentas manchadas com sangue e o objeto usado no crime estava escondido no banheiro.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram presentes e fizeram os procedimentos necessários. O caso foi registrado como homicídio simples na 1° Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

