Após briga em bar, idoso é executado com cinco tiros em Terenos

Claudionor Trelha Neto, de 72 anos, foi assassinado com pelo menos cinco tiros próximo a um em Terenos, na noite deste sábado (22), logo após discutir com seu desafeto, Carlos Marcos Alexandre, de 52 anos, que foi preso em flagrante e confessou o crime para a Polícia Civil, ao tentar fugir pela rodovia MS-352.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas apontaram que a discussão entre vítima e autor ficou acalorada, tendo Claudionor ido até seu veículo buscar uma arma, um revólver de calibre 38, mas ao tentar confrontar Carlos, acabou desarmado.

Ao cair no chão, a vítima foi atingida por cinco disparos feitos pelo homem, que ainda desferiu coronhadas contra a cabeça do idoso, quebrando o cano do revólver.

Carlos fugiu em um Fiat Uno em direção a rodovia MS-352, mas acabou encontrado pela polícia. Ele não quis dar detalhes de como aconteceu o crime ou o principal motivo que levaram a discussão com o idoso, apenas confessou que disparou várias vezes.

O autor estava em visível estado de embriaguez e ainda tentou ludibriar a polícia, informando um nome falso.

A Perícia Científica de Campo Grande esteve pelo local fazendo os levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

