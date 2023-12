Após cair de moto, motociclista quase teve língua amputada em Chapadão do Sul

Durante a noite do último sábado (23), motociclista, de 38 anos, sofreu uma queda de moto em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande, e quase amputou a língua no acidente de trânsito.

A vítima foi socorrida por testemunhas que presenciaram o fato e encaminhada para uma unidade hospitalar na cidade.

Segundo o site O Correio News, o motociclista apresentava escoriações e precisou ser intubada.

Diante da situação, a vítima precisou ser transferida para Campo Grande, onde, por meio de atendimento especializado, faria a recomposição da língua.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também