Após carro aquaplanar, motorista invade contramão e mata motociclista na BR-158 em MS

O motociclista Mário Sérgio da Silva Costa, de 34 anos, morreu em grave acidente no final da tarde deste domingo (21) na BR-158, entre Selvíria e Três Lagoas, após um carro aquaplanar e invadir a pista contrária, causando a colisão frontal entre os veículos.

Com o impacto do acidente, a vítima foi arremessada contra o para-brisa do automóvel e praticamente entrou dentro do veículo. Mário Sérgio sofreu múltiplas lesões e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local antes da chegada do socorro.

Segundo informações divulgadas pelo site Rádio Caçula, o motorista do carro, de 33 anos, relatou para a Polícia Rodoviária Federal que seguia no sentido de Selvíria para Três Lagoas, quando em determinado trecho da rodovia, perdeu o controle da direção após passar por uma poça de água e invadiu a pista contrária, causando o violento acidente.

O condutor passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu positivo, tendo ele sido encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para dar prosseguimento com a investigação e realizar a liberação do corpo.

