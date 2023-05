Motorista de van morre em acidente com carro e anta na MS-040, em Santa Rita

O motorista de uma van, identificado como Jhonny Roberto de Sant Ana Siqueira, de 38 anos, morreu na noite desta quarta-feira (17) após se envolver em um acidente com um carro da Prefeitura de Bataguassu e uma anta, na MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Campo Grande.

Segundo informações do site Cenário MS, Jhonny seguia no sentido para Campo Grande, quando no sentido contrário, para quem segue para Santa Rita, o carro com três ocupantes colidiu com o animal, jogando a anta para cima da van.

Após o impacto, a van com Jhonny parou na vegetação existente nas margens da rodovia. Ele ficou preso nas ferragens e morreu antes mesmo que o socorro pudesse chegar.

O veículo da prefeitura de Bataguassu ficou com a frente bastante destruída, mas os três ocupantes tiveram apenas ferimentos leves, contudo, sendo encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita.

A vítima, ainda conforme o site Cenário MS, é natural de Hortolândia, no interior de São Paulo.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Perícia Científica.

