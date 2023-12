Após dar tiro 'pra todo lado', jovem é preso escondido em cima da árvore em Bela Vista

A Polícia Militar prendeu, no último domingo (17), um jovem, de 20 anos, que fez diversos disparos em uma via pública na cidade de Bala Vista. Ele foi localizado se escondendo em cima de uma árvore.

Segundo informações da polícia, uma equipe foi empenhada para o local e não encontrou nada na rua, mas soube do possível paradeiro do atirador.

Com autorização da proprietária da casa, os militares ingressaram no imóvel, fizeram buscas e não encontraram o jovem. Porém, os policiais foram informados que o suspeito fugiu pulando o muro das casas do fundo.

Durante as buscas, a equipe descobriu que o jovem estava se escondendo em cima de uma árvore. Ele afirmou que fez os disparos e que tudo teria acontecido após uma briga com sua namorada.

A arma do crime não foi localizada.

