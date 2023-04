Após denúncia, Polícia apreende arma de homem que ameaçava a ex-companheira

Um revólver e várias munições foram apreendidos pela Polícia Militar, na tarde deste sábado (29), em Miranda, após uma mulher, de 22 anos, denunciar as ameaças constantes de seu ex-companheiro, de 34 anos. As informações são do Dourados News.

Segundo os policiais, a mulher entrou em contato informando estar na casa de seu irmão quando seu ex-companheiro ligou a ameaçando e xingando, exigindo que ela retornasse à residência.

Ela informou que, apesar de estarem separados a pelo menos quatro meses, o homem se recusava a deixar a residência e constantemente fazia ameaças a sua vida e de seus filhos com uma arma.

Em certo momento, a mulher escondeu o revólver, e após a denúncia de ontem, entregou a arma aos policiais. Ao chegarem ao local, o autor já havia fugido.

O revólver calibre 32 e vinte munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.

