Após desaparecer, criança é encontrada morta em represa em Nova Andradina

Hélio Fullito Neto, de 11 anos, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira (7), em uma represa da mata, atrás da rua André Loyer, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é de afogamento.

A criança havia saído de casa na companhia do cachorro da família por volta das 6h50. O cãozinho, no entanto, retornou para a residência por volta das 12h, mas sem o menino.

Segundo o site Jornal da Nova, o menino era autista e estava sob acompanhamento da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Ele teria pegado as chaves da casa e do portão que estavam com sua mãe, abriu a porta e o cadeado do portão, colocou ambos sobre a cama e saiu.

O avô, de 55 anos, buscou ajuda da delegacia no final da tarde desta segunda e rapidamente a Polícia Civil passou a realizar diligências para tentar localizar o menino. Uma equipe dos Legendários encontrou as roupas do menino na mata.

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas pela área, quando o corpo de Hélio foi encontrado na represa. Ainda segundo o site, a vítima foi encontrada sem lesões aparentes e o caso é tratado como afogamento.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de necrópsia.

