Após desentendimento em bar, suspeito invade residência e esfaqueia homem em Ribas

Rapaz, de 28 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (4), após tentar matar um homem, que não teve a idade revelada, a facadas em uma residência na cidade de Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

O acusado confessou o crime e ainda disse que a vítima mereceu ser golpeada nas costas. Ele foi encontrado próximo à residência pela Polícia Militar, onde recebeu voz de prisão.

Segundo relatado pelo site Cenário MS, houve um desentendimento entre suspeito e vítima em um bar na rua José Coleto Garcia e a situação evoluiu para a tentativa de homicídio, quando o rapaz invadiu a casa do homem e o esfaqueou com uma facada no ombro direito e na região das costas.

No imóvel estava a esposa e o filho da vítima que visualizaram toda a cena da agressão.

Antes de ser preso, o suspeito tentou resistir a prisão e populares também tumultuaram a situação, fazendo com que os policiais utilizassem spray de pimenta para manter a ordem.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal. O autor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também