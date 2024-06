Após dias de busca, corpo de jovem desaparecido no rio Aquidauana é encontrado

Saiba Mais Polícia Jovem some ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado em Rochedo

Foi encontrado durante a tarde desta terça-feira (18), o corpo do jovem Darwin Jose Larez Arriojas, de 22 anos, que havia desaparecido nas águas do rio Aquidauana, em Rochedo - a 80 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu no sábado (15), quando a vítima tentou atravessar o rio a nado.

Foram três dias de buscas intensas comandadas pelo Corpo de Bombeiros, que teve êxito em localizar a vítima no período da tarde desta terça.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas que passeavam pela região contaram que viram o momento em que a vítima estava acompanhado de um indivíduo e eles tentaram atravessar o rio a nado.

Porém, como a correnteza estava muito forte, Darwin foi levado pela água. O amigo, que o acompanhava, chegou a tentar ajudar, mas não teve sucesso.

Para as autoridades, o rapaz contou que ele e Darwin haviam saído de uma de uma reunião na casa de parentes da vítima, após usarem bebidas alcoólicas, quando resolveram ir até o rio para nadar. Darwin sabia nadar, mas acabou subestimando a força da correnteza e desapareceu ao afundar no Rio Aquidauana.

O caso está sendo tratado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Jovem some ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado em Rochedo

Deixe seu Comentário

Leia Também