Após estragos, Defesa Civil faz levantamentos e auxilia família em Bataguassu

Bataguassu viveu momentos de tensão com o vendaval que passou pela cidade no último domingo (1°), trazendo rastros de destruição. A Defesa Civil fez toda a captação e levantamento, auxiliando também as famílias afetadas.

Na vistoria feita in loco no município foi constatado que as áreas mais afetadas pelo vendaval estão nos bairros Jardim Santa Rosa, Santa Luzia, Centro e Zona Rural.

Segundo o levantamento este forte deslocamento de ar atingiu principalmente a zona rural, com destelhamento de seis imóveis, sendo dois galpões e quatro residenciais. Uma delas foi destruída e outra interditada, por não oferecer condições de segurança para habitação.

Três famílias ficaram desalojadas e seis casas sofreram destelhamentos. Em relação aos danos ambientais, houve a supressão de uma árvore devido o vendaval. A Defesa Civil já está ajudando as famílias com destinação de telhas para aqueles que tiveram prejuízos em suas residências.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, prestou solidariedade aos moradores da cidade e colocou todo aparato do Estado à disposição.

"Lamento o ocorrido em Bataguassu e quero prestar minha solidariedade aos bataguassuenses. O Governo do Estado já determinou o total apoio da Defesa Civil para assistência aos moradores afetados. Dando todo o suporte necessário, para que juntos possamos atender as famílias e diminuir os impactos do vendaval”, disse o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também