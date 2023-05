Após ficar internada, bebê morre a caminho de hospital de Campo Grande

Um bebê, de 1 ano, morreu durante o último domingo (30) após ficar internada em uma unidade hospitalar na cidade de Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ela seria transferida para Campo Grande, mas durante o trajeto, cerca de 20 quilômetros após a saída de Paraíso das Águas, a criança não resistiu e faleceu dentro da viatura.

A vítima estava acompanhada por dois médicos, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, além de sua mãe, conforme noticiado pelo site BNC Notícias.

Ainda segundo o site, exames foram coletados e servirão para diagnosticar as causas da morte. O corpo não foi liberado para sepultamento.

Nas redes sociais, a mãe lamentou muito sobre o ocorrido, publicando um vídeo e logo em seguida uma foto da criança. A comoção tomou conta da cidade também.

Veja a despedida feita pela mãe:

