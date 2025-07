Após investigação do MP, Câmara de Ivinhema extinguirá cargos comissionados

A Câmara Municipal de Ivinhema assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul após investigação sobre contratações irregulares.

Segundo o Ministério Público, a Câmara estava atribuindo funções de servidores concursados a pessoas nomeadas em cargos comissionados. Também foi constatado um número desproporcional de cargos comissionados em comparação aos efetivos.

O presidente da Câmara, vereador Celso Miranda Alves de Souza, assinou o acordo com o objetivo de encerrar a investigação.

Pelo TAC, a Câmara se compromete a extinguir quatro cargos comissionados em até dois meses. São eles:

- Diretor de Departamento,

- Coordenador de Comunicação,

- Coordenador Patrimonial e Almoxarifado,

- Chefe de Setor de Manutenção e Segurança.

Mesmo que a Câmara não aprove lei formal para a extinção desses cargos, eles não poderão mais ser ocupados ou usados por servidores desviados de função.

O acordo também prevê a realização de concurso público. Até 1º de abril de 2026, a Câmara deve contratar uma empresa para organizar o certame, seguindo a Lei nº 14.133/21. As provas, a homologação do resultado e a convocação dos aprovados deverão ocorrer até o fim de 2026.

Serão oferecidas 14 vagas imediatas, sendo:

- 3 para zeladores,

-1 para jardineiro,

- 3 para atendentes de serviços gerais,

- 1 para assistente de compras, licitações e contratos,

- 1 para assistente financeiro,

- 2 para assistente administrativo,

- 1 para assistente legislativo (exigência de ensino médio completo),

- 1 para analista de licitação e contratos,

- 1 para analista de recursos humanos (exigência de ensino superior completo).

O TAC também determina que, se no futuro houver aumento do número de cargos comissionados, a Câmara deverá ampliar os cargos efetivos na mesma proporção, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.

O concurso será fiscalizado pelo Ministério Público. O edital deverá respeitar as cotas legais para pessoas com deficiência e garantir condições adequadas para a realização das provas.

Em caso de descumprimento do TAC, a Câmara poderá ser multada em 50 UFERMS por dia, valor que será destinado ao Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados.

O cumprimento do acordo será acompanhado por meio de um Procedimento Administrativo aberto pela promotora de Justiça Lenize Martins Lunardi Pedreira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também