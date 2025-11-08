Após levar 20 facadas, homem é degolado em Água Clara

Um homem identificado como Jorge Viana, de cerca de 35 anos, foi assassinado de forma brutal no início da noite deste sábado (8), em Água Clara. O crime ocorreu na esquina das ruas Osmar Cardoso da Silva e Josefina da Silva Rodrigues, no bairro Jardim das Palmeiras.
De acordo com o Portal Fatos Regionais, a vítima foi golpeada com uma facada e, em seguida, degolada. O caso tem características de execução. Não há relatos de briga antes do ataque, e nenhuma testemunha ocular presenciou o momento do crime.
O corpo de Jorge permanece no local, aguardando a chegada da perícia técnica de Três Lagoas. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão no endereço e confirmaram que o suspeito já foi identificado, mas ainda segue foragido.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a motivação e as circunstâncias da execução, que chocou os moradores da região.