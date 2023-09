Após levar 'toco', suspeito de perseguir e agredir adolescentes é preso em Guia Lopes

Suspeito de perseguir e agredir dois adolescentes em Guia Lopes da Laguna, foi preso pela Polícia Civil durante essa semana. Tudo aconteceu após ele ser rejeitado por uma das vítimas e passar a ter o comportamento agressivo e ameaçando o namorado da garota.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o indiciado tinha interesse em se relacionar com a adolescente, mas em virtude da rejeição por parte dela, ele passou a perseguir tanto ela, como seu namorado em lugares públicos e em diversas ruas da cidade.

A polícia descobriu também que o suspeito vigiava a residência das vítimas, esperando que elas saíssem para agredi-las e ameaçá-las.

Inicialmente, a autoridade policial representou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais o afastamento de 300m do suspeito em relação aos ofendidos e a proibição de qualquer tipo de contato com eles.

Porém, nem com a medida o suspeito parou de importunar e perseguir as vítimas, que além de se sentirem acuadas, se viam aterrorizadas pela conduta criminosa.

Diante das novas informações colhidas pela polícia judiciária, o Delegado de Polícia representou pela Prisão Preventiva do suspeito. Desse modo, o investigado foi preso, sendo encaminhado ao Estabelecimento Prisional Máximo Romero, onde permanecerá à disposição da Justiça.

