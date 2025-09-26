Após roubarem R$ 50 mil de rancho, quinteto é preso pela polícia em Coxim

Pelo menos cinco criminosos foram presos durante uma ação da Polícia Civil de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, após serem apontados como autores de um roubo de R$ 50 mil, em um rancho na cidade sul-mato-grossense.

O crime aconteceu na noite do dia 24 de setembro, quando quatro indivíduos encapuzados invadiram o espaço na posse de duas armas e duas facas, obrigando a entrega de dinheiro das vítimas que estavam no local.

Além da grande quantia em dinheiro em espécie, foram levados aparelhos celulares e uma motocicleta Yamaha Fazer.

A Polícia Civil conseguiu chegar até os criminosos após uma das supostas vítimas apresentar inconsistência no testemunho. As apurações revelaram que ela, na verdade, teria participado do planejamento do crime, fornecendo informações privilegiadas aos executores.

Através de cruzamento de dados e nos depoimentos coletados, a Polícia Civil chegou ao nome de principal articulador do assalto, encontrado em fuga em Rio Verde de Mato Grosso. No decorrer da investigação, os outros três integrantes do grupo foram presos.

Com os autores foram apreendidos celulares utilizados na ação criminosa, além da recuperação de parte do dinheiro roubado, mais de R$ 30 mil, que havia sido enterrado na residência de um dos envolvidos.

De acordo com os depoimentos colhidos, aquela "suposta vítima", teria informado sobre a quantia em dinheiro e orientado a execução do crime, simulando ser refém para despistar a investigação. Todos os envolvidos foram presos em flagrante por roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

