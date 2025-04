Após sair para comprar ovo, homem é ferido a tiros por desconhecido em Caarapó

Homem, de 55 anos, foi ferido a tiros no início da noite de sábado (12), logo após retornar de um supermercado onde teria ido comprar ovos e polvilho, na rua Manoel Ferreira de Araújo, em Caarapó.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima chegou a conversar com algumas pessoas logo após ter deixado o estabelecimento e ao retornar para a residência, que ficava a 50 metros do supermercado, foi surpreendido pelo suspeito.

A vítima explicou que o desconhecido surgiu de trás de uma lixeira e ouviu um estampido semelhante a um disparo, correndo para dentro da residência. A esposa correu para verificar o que estava acontecendo e encontrou o marido ferido no braço.

O homem relatou para a polícia que não identificou o suspeito, apenas se lembra das roupas usadas, sendo uma camiseta escura e calça jeans. Ele acredita que pode ter sido atingido por engano, pois não possui inimizades ou conflitos com ninguém.

O ferimento foi no braço esquerdo, segundo o médico que atendeu a vítima o projetil transfixou o braço.

A Polícia Civil de Caarapó irá investigar o caso, registrado como tentativa de homicídio.

