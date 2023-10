Após se afogar em piscina, menino de 5 anos morre em hospital de Corumbá

Menino, de 5 anos, morreu após se afogar em uma piscina na tarde desta quarta-feira (4) em uma residência em Corumbá - 426 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser levada para o hospital e ser reanimada por 35 minutos pela equipe médica, mas que não conseguiram reverter a situação.

A Polícia Militar foi acionada para atender a situação. Na unidade hospitalar, o médico plantonista explicou que foram feitos manobras de reanimação, mas sem sucesso na criança e apresentou os responsáveis pela vítima.

No local, segundo o site Diário Corumbaense, o avô do menino disse que ele estava na piscina da residência com seu tio, de 13 anos, e em determinado momento foi chamado pelo vizinho para voltar ao imóvel. Quando chegaram, encontraram o adolescente com a criança no colo.

Rapidamente eles levaram a vítima para o Pronto-Socorro de Corumbá, mas a vítima deu entrada com uma parada cardiorrespiratória e morreu às 12h53.

Ainda conforme o site, a Polícia Militar informou que não havia nenhum sinal de violência no corpo do menino, indicando que a morte poderia ter sido realmente por afogamento.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

