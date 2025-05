Após ser agredido e tentar reagir, jovem é morto a tiros em Corumbá

Bernardo Prieto Arruda, de 18 anos, foi assassinado com pelo menos dois tiros na tarde desta terça-feira (20), na rua Cyríaco de Toledo, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser agredido por um grupo de pessoas antes da execução.

Consta no boletim de ocorrência que a mãe é quem encontrou o filho caído na rua e ferido com as perfurações. Para a Polícia Militar, ela contou que o jovem chegou transtornado em casa, dizendo ter sido agredido por algumas pessoas.

Ele se armou com uma faca e um facão, saindo novamente de casa. A mulher chegou a ir atrás do filho minutos depois, contudo, encontrou ele sem vida no meio da via pública.

Durante a investigação preliminar, a Polícia Civil foi até o local onde aconteceu a primeira briga e ficou identificado que Bernardo foi agredido por um grupo de oito pessoas, entre indivíduos que estavam de motos e em um veículo, de cor branca, mas de modelo não identificado.

Houve até ataque a pedras, mas quando Bernardo foi para a casa e retornou armado com a faca e o facão, um motociclista passou e atirou várias vezes contra a vítima, atingindo pelo menos dois na região do tórax.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, no entanto, a vítima já estavam sem os sinais vitais. A Polícia Científica realizou os trabalhos de praxe.

O caso será investigado e foi registrado como homicídio simples.

