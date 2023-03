ApÃ³s ser bloqueado pela ex, homem tentava reatar por mensagens via pix

Em Paranaíba a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia da Mulher, prendeu na última quinta-feira (09), em flagrante um homem de 32 anos pelos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O suspeito não se conformou com a separação e começou a perseguir a ex tentando reatar o relacionamento. Após ser bloqueado nas redes sociais e telefone, o homem encontrou uma forma de se comunicar por mensagens realizadas via transferências bancárias através do pix que eram no valor de R$ 0,01 centavos.

Segundo testemunhas, o homem passava diversas vezes em frente a casa da vítima e encaminhava presentes para a mulher e também para os filhos visando reatar o relacionamento.

Após ser interrogado na Delegacia de Polícia, o homem foi novamente a casa da vítima, descumprindo as medidas protetivas pelo Poder Judiciário local que determinava manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros e estava proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Com o intuito de proteger e garantir a integridade psicológica da vítima, uma equipe policial compareceu à residência do autor dando voz de prisão, o autor foi encaminhado para a Delegada de Polícia Titular da Unidade e, ainda, representou prisão preventiva do autuado.

