Após sofrer acidente em Nioaque, mulher morre em Campo Grande

Elaine Oliveira, de 44 anos, morreu na tarde deste sábado (19), após ficar internada na Santa Casa de Campo Grande. Ela havia se acidentado no dia 27 de junho, na BR-419, em Nioaque.

Apesar de estar se recuperando dos ferimentos, a mulher foi acometida por uma infecção generalizada e não resistiu.

Segundo o portal Nioaque News, o acidente aconteceu na noite do dia 27 de julho, quando ela estava em uma Fiat Strada e colidiu contra uma caminhonete Chevrolet S10.

No dia seguinte, 28, o hospital informou que todas as vítimas do acidente estavam estáveis e fora de perigo, mas que Elaine iria para outra cidade - Campo Grande - realizar exames complementares.

No entanto, apesar de estar se recuperando das lesões do acidente, ela foi acometida por uma infecção generalizada, que agravou o quadro de saúde e ela não resistiu.

