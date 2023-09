Após temporal, Dourados conta com caminhões para limpar sujeira

Foram necessários encher 30 vezes os quatro caminhões basculante cedidos pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) para limpar a cidade de Dourados, após o temporal que deixou rastros de destruição na quinta-feira (31).

A ação foi finalizada no final da tarde de sexta-feira (1°) e a prefeitura contou com apoio da Agesul para desobstruir as ruas da cidade que ficaram cheias de entulhos e destroços.

Uma pá carregadeira também foi utilizada na limpeza. Outros trabalhos estão previstos para esse sábado (2).

“Ainda tem muito entulho, tijolos e telhas. Árvores também”, disse o engenheiro regional da Agesul de Dourados, Jorge De Luca, sobre o cenário da cidade após o temporal. Segundo ele, todo o material foi descartado no aterro sanitário da cidade.

Após tratativas do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, com o prefeito Alan Guedes, a Agesul colocou à disposição da Prefeitura de Dourados maquinários para auxiliar na limpeza urbana do município. No temporal registrado há dois dias, ventos de até 90 km/h destelharam imóveis, danificaram postes de energia e derrubaram árvores.

